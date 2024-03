Depois de tantos convites para conhaques, namoros, sonhos e desejos, te convido para uma dança. A dança do destino. É um balançar de incerteza, com um ritmo leve que depende do dia. Uma dança que você vai demonstrar gostar, mas dependendo do dia, você vai odiar. Você vai odiar a ode da música. Talvez, o som de todos os instrumentos tocando a cada passo. Talvez o compasso descompassado do teu coração a cada decisão. Talvez tudo e mais um pouco do resto. Talvez você goste desse amor que tá conseguindo agora dar passos certos.