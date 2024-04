Celebrando seus 28 anos, a Associação Peter Pan (APP), em parceria com DB7arte, realizou na última terça-feira, 02, a 2º edição do Projeto "A COR DO GRITO". Os assistidos pela instituição, participaram ativamente na criação de uma pintura coletiva de 30 metros e usaram a arte como uma poderosa ferramenta para expressar suas emoções.

A APP também incentiva o aprendizado através da arte, estimulando diariamente seus assistidos com diversas atividades, reconhecendo-a como ferramenta educacional e uma válvula de escape em meio a dura rotina hospitalar.