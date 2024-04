Cronologia exacerbada

Foto: carlus campos 0904educacao.jpg

Eu vivia com a sensação de sempre estar correndo atrás das coisas no momento errado.

Era como se os elementos passassem por mim — despercebidos — de forma que eu não enxergava até que fosse tarde demais. Escorregava e derretia por entre os ponteiros dos relógios, eu nunca tive uma noção de tempo bem estabelecida.

Mesmo diante de berros e vozes de todos os lados me dizendo o que eu tinha que focar e fazer.

Admito, grande parte fora devido à rebeldia inata. Isso, inata. Não nasci com ela, mas desenvolvi perante a vida e a revolta que as suas circunstâncias e cronologia sempre bagunçadas me causavam.

Era como correr contra o tempo — o tempo inteiro. Correr atrás do que se foi e se passou, do que deveria ser ou ter sido. Uma visão tardia que ofuscava os eventos presentes, a constatação fora de hora do que deveria ser procurado naquele momento. E o presente não mais importava, mas sim o passado e as pegadas que levariam ao futuro — inerente não mais àquele presente, mas ao que seria reconstruído.

Agora eu sabia o jeito certo de fazer as coisas, julguei. Mas não tinha mais a vastidão de meus recursos anteriores — que justamente por serem vastos, me impossibilitaram a verdade que somente a visão de túnel realmente pôde fazer ser enxergada. A vastidão do amanhã depende somente da sua presença no hoje.