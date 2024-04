Concentro-me em me concentrar.

Porque tudo está fora do lugar, sem sentido.

Meio sem nexo, inflama aqui.

Priva aculá.

Raízes retocadas,

Silhuetas acentuadas,

Afetos supérfluos,

Relações de concreto.

A grama do vizinho não é verde, mas sintética.

Mensagens vazias.

Amores em ruínas.

O desespero do esperado é genuíno.

O-vai-e-volta-do-mar é o vai-e-vem-do-amor.

Gaiolas mentais e emocionais,

fadados ao pó e ao fracasso.

O rio e o oceano.

Teu eu e o de fulano.

O céu de glitter do interior, as janelas do ônibus travadas, minhas unhas cravadas.

Não disse onde ou em quem.

Hematomas políticos, feridas emocionais, replay da vergonha de um país.

Incertezas de um peito em chamas e então, mais uma vez, retomo ao início, concentro-me em respirar

me distraio gradualmente.

E de novo, mais uma vez assim, sem parar