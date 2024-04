Caatinga: um olhar para além dos estereótipos

Há mais de 25 anos, a Associação Caatinga, organização não governamental do Ceará, realiza ações de educação ambiental com o objetivo de combater estereótipos e preconceitos que tentam resumir o semiárido como uma terra pobre, sem vida e infértil. A instituição divulga as verdadeiras faces desse bioma que, apesar de ter sim um lado seco e de solo rachado, também abriga milhares de espécies de plantas e animais que fazem da Caatinga uma das regiões semiáridas mais biodiversas de todo o planeta. A Caatinga merece ser tratada como ela realmente é: um bioma rico, belo e cheio de vida.