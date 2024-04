A cada vez que a categoria de professores se mobiliza pela melhoria das condições de trabalho, muitas pessoas acreditam que a pauta é apenas salarial. Não raramente ouço questionamentos de alunos - que deveriam ser os principais interessados quando ocorrem greves de docentes - acerca de nosso salário.

A pergunta que não quer calar: quanto ganha um professor para perder seus finais de semana e feriados planejando, elaborando atividades, corrigindo? Qual é a remuneração para resolver os diversos conflitos que surgem em uma sala de aula? Para arriscar sua saúde entre poeira de reformas realizadas na escola durante seu trabalho, calor excessivo, alunos gripados que não mantêm distância?

Qual é o pagamento compatível com as diversas funções exercidas pelos professores, como psicólogos, enfermeiros, decoradores, animadores de festas, atores, dançarinos e, muitas vezes, pais e mães?

Que dinheiro seria suficiente para ressarcir os professores de prejuízos emocionais e psicológicos causados por estresse da rotina diária, excesso de cobranças, pressões, desvalorização, impossibilidade de realizar o seu trabalho e até mesmo o medo da violência no entorno de muitas comunidades?

Quanto deveria ganhar aqueles que são responsáveis pela aquisição de conhecimento, desenvolvimento do intelecto, de habilidades físicas e emocionais, aqueles que colaboram diretamente na formação dos filhos alheios para exercer uma profissão e, como dizem slogans de muitas escolas, preparam para a vida?

Há alguns anos, vi em uma rede social a seguinte frase: "professor, eu desejo a você o salário de um deputado e o prestígio de um jogador de futebol". Boa remuneração e prestígio passam longe dessa categoria profissional que, não apenas é desvalorizada no dia a dia pela sociedade, mas que é considerada vilã, culpada por todas as mazelas da educação, quiçá do país, uma vez que esta é a arma mais poderosa para transformar o mundo em que vivemos.

Professores devem ser ouvidos, compreendidos e atendidos em suas solicitações, uma vez que nenhum gestor, de nenhuma esfera, tem o conhecimento do "chão da sala de aula" para dizer o que é necessário fazer para melhorar a educação brasileira. Quem sabe, com muita luta, boa vontade, apoio da população e mais uma série de ações, um dia essa utopia se torne realidade.