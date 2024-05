R.N.Pinheiro

Você me fez lembrar o que era dormir e acordar sorrindo para a vida, mesmo sem esperar nada dela.

Eu gostei de você. Eram quase 16h da tarde e você chegou com esse sorriso, com esses olhos, com esses sonhos que batiam com os meus. Você chegou e mudou tudo. Mudou minha forma de ver o mundo. Mudou a minha urgência de viver. E todas essas urgências fizeram meu coração querer fugir da cerca que limitei ele por tantos anos.

Você fez eu me conhecer, fez eu acordar uma parte poética mental que estava adormecida há tanto tempo. Você me causou frios na barriga, tremores, coração acelerado e me fez colocar o sorriso bobo no rosto.

Eu te adoro, e essa é a minha forma de dizer aquela frase que tem 7 letras.

Eu quero que você viva intensamente, que você se liberte do que te prende, que consiga realizar teus sonhos, que tenha um cachorro azul… Eu quero que você seja feliz. E que, se um dia puder, lembre de mim e me ligue. Vou amar tomar sorvete com você. E eu continuo aqui, te esperando. E se, nada der certo, vou continuar aqui. Eu te adoro. Até depois.