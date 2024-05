Em tempos de luta por igualdade, a educação antirracista emerge como um pilar fundamental. Indo além dos livros, ela desafia estereótipos, promove a diversidade e incentiva o diálogo aberto sobre questões raciais. O cerne dessa educação reside na compreensão profunda e na abordagem crítica das manifestações do racismo em todas as esferas da vida. Ao conscientizar as pessoas sobre o impacto do racismo e suas manifestações, ela contribui para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária, onde todos possam ser reconhecidos e respeitados, independentemente de sua origem étnica.