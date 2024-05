O desafio do combate à violência no ambiente escolar

No próximo dia 15 de maio de 2024, a Lei que incluiu a promoção de medidas de combate à violência nos estabelecimentos de ensino completa seis anos de vigência. A norma ampliou as obrigações das escolas também como forma de combater o bullying. Contudo, em que pese a louvável pretensão da legislação em combater a violência, lamentavelmente, os últimos anos revelaram uma preocupação social ainda maior com o índice de atentados nas escolas. Entre 2002 e 2023 foram registrados 27 ataques a escolas no Brasil. Nesse contexto, diante dos dados alarmantes de violência, urge a necessidade de repensarmos como a legislação e a efetivação de políticas públicas podem contribuir para o combate da violência no ambiente escolar.