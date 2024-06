A educação socioemocional é fundamental para o desenvolvimento como um todo dos alunos. Além do conhecimento teórico, habilidades como: empatia, resiliência, autoconhecimento e gestão emocional são importantes para o bem-estar e sucesso na vida. Implementar programas de educação socioemocional nas escolas ajuda a criar ambientes mais inclusivos e colaborativos, melhorando o desempenho nas escolas e as relações interpessoais. Investir nesse tipo de educação prepara os alunos para enfrentar os desafios da vida moderna com equilíbrio e confiança.