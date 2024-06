A chateação que nos presenteamos ao constatar que não somos prioridade. E nem é por maldade, seria egoísmo desejar isso? Engraçado falar, porque automaticamente vem uma frustração medonha só de digitar, é algo tão bobo e tão óbvio, mas insistimos em achar que estamos no topo ou se parafraseássemos os seriados e filmes hollywoodianos estaríamos no contato de emergência de alguém ~ mas e se não estivéssemos?~. A real é que seguimos caindo no conto de: me conheço suficiente pra ser independente, ainda assim, quero ser prioridade ou número de emergência de alguém, uma visão romântica ou batida minha, será? No fundo, no fundo queremos ser ouvidos e como tudo é investimento (Freud corre aqui, era Freud que dizia isso?) enfim, como descobrimos a força da nossa voz, queremos muitas vezes nos fazer ouvir, mas quando isso não acontece, o que vem depois?