A Associação Peter Pan, em parceria com o professor Nilton Câmara, promove um Workshop de Libras Aplicada à Saúde para voluntários, colaboradores e profissionais do Hospital Peter Pan. Com seis encontros, totalizando 20 horas de aprendizado, o objetivo é capacitar os participantes para melhor atender pessoas surdas no ambiente hospitalar, garantindo um acolhimento acessível e humanizado. A iniciativa destaca a importância de romper barreiras entre surdos e ouvintes, conforme as leis de inclusão, e reafirma o compromisso da instituição em fornecer um atendimento humanizado para seus assistidos.