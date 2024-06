Foto: carlus campos 1806educacao.jpg

Era uma manhã chuvosa de sexta-feira. Saí serelepe para encontrar minha sorte: o ônibus lotado, mas que com sorte teria espaço apenas para meu corpo e bolsa. Nada me abalaria naquele início de dia bonito e molhado.

É… Perdi o primeiro ônibus, não existia espaço para um átomo, mas segui persistente e logo menos veio um outro ônibus, subi me sentindo a maioral, vestindo um look básico, casual, porém esplêndido!

Ao procurar o celular e os fones de ouvido dentro da bolsa percebi que deveria acrescentar outra observação ao tal look: ao avesso, afinal, só assim me deparei com a surpresa de estar vestindo a blusa ao avesso, a etiqueta cortada tímida, mas para jogo.

Mas vamos ao que importa, conectei os fones de ouvido e dei play na música que me acompanhou em mais um início.