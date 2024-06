Por um caso acreditei nas suas palavras, mais infelizmente acabei quebrando a cara, pois o que você me falou era apenas uma farsa, uma desculpa esfarrapada para dizer de outo modo que não queria ficar comigo.

Sim, acha que eu não ia perceber que aquilo era apenas uma desculpinha que você estava me falando... pois é, eu só fui no seu embalo, pois sabia que aquilo tudo era mentira, mas me diga se você não queria ficar comigo pelo menos tivesse sido sincera em relação a isso e não ter me contado uma mentira, pois eu odeio quando alguém mente e não fala a verdade para mim.

Poderia ter ido diretamente no ponto, ter falado logo na cara, diferente de ter contado aquela farsa, pois uma mentira contada dói bem mais do que escutar a verdade logo depois de descobrir a farsa por cima daquelas palavras.