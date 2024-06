A iniciativa Planeta Jovem Reload, liderada pelo Professor Marcus Vinícius Virgínio do Instituto Iracema Digital, promove o protagonismo e a autonomia de jovens na resolução de problemas por meio da transformação digital. Em suas duas edições, o projeto impactou 200 jovens em todo o estado do Ceará. Idealizado pelo Professor Mauro Oliveira, docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), o projeto é uma parceria entre o Instituto Iracema Digital e a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).