Padronização em massa

Em face do cenário atual, pouco se discute sobre o quão perigoso podem ser os padrões sociais - que são criados, e dificilmente desconstruídos. Seja cultural, étnico e até mesmo regional, quando um hábito se populariza, muitas pessoas acabam por viver em torno dele, sem se perguntar se aquilo é favorável a sua vida e o porquê. Um exemplo muito relevante disso são posições políticas que passam de geração em geração (a mãe que se posiciona em um lado político porque é o lado que o filho está, por exemplo), será que ela teve o benefício da dúvida? Se pensasse, seu voto seria o mesmo? Dentro dessa perspectiva, é necessário refletir sobre a individualidade de cada pessoa, porque as nossas crenças, aquilo em que acreditamos de verdade, correspondem a maneira como vemos o mundo: e se não possuímos as nossas, estaremos vivendo sob uma eterna ótica do outro.