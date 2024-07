Eu nem sei mais, mas continuo aqui

Eu te mandei mensagem faz 1 hora e tu já pegou no telefone umas 15 vezes. Eu não estou acostumada com essa tua indiferença e falta de interesse, já que foi você que se achegou de mim. Se foi você que começou essa história, por que esse estresse? Por que essas sumidas? Por que esse telefone com a tela virada pra baixo? Na real, eu não tô te entendendo. Para quem antes era uma leitora assídua das tuas curvas e gosto, você assim está me deixando nervosa.

Sei lá, parece que não vai mais dar pé, sabe? Parece que eu estou na contramão, que eu não sei ler mais, que eu não sei mais te reconhecer e que eu nem me reconheço mais. Eu entrei nesse barco contigo. E tu me pede as mensagens de "bom dia" quando eu acordo, mas qual a razão de enviar se tu vai ver apenas às 13 horas da tarde?

Eu deveria estar no caminho oposto ao teu já. Eu já deveria ter te deixado para trás. Eu já deveria ter me amado bem mais. Mas, eu continuo aqui esperando que você volte ao normal, bata na minha porta e me descabele do jeito que você sabe.

E me beije com a mesma boca e sentimento e verdade igual àquela quinta-feira de tarde.