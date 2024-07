A violência contra a mulher é uma expressão histórica do patriarcado. Ser mulher nesse sistema é estar em permanente vulnerabilidade e correndo riscos. Apesar do avanço da legislação brasileira no enfrentamento à violência de gênero, tem-se uma expressiva subnotificação dos casos, o que impacta na construção de políticas públicas para o efetivo enfrentamento do problema. Diante deste cenário violento e excludente para mulheres no país e numa perspectiva de construção de novos horizontes para uma vida com dignidade e sem violência, algumas ações prioritárias reivindicadas pelo movimento feminista seriam um judiciário mais representativo, ocupado por mulheres sensíveis à urgência destas demandas. O direito à vida é inalienável!