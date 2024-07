Foto: Carlus Campos 1607_Jornal do Leitor

É incrível como morar com gatos nos denuncia. Acabou a privacidade, fato! Esqueça as roupas pretas ou brancas. Prepare-se para se deparar, a quase todo momento, com caras de escárnio, deboche, não me toque ou estou com fome, me alimenta!

A solidão não é mais a mesma.

A humilhação também não, afinal, prepare-se para mendigar migalhas, ouso dizer, as únicas, as quais devemos manter.

Se você gosta de mobílias no lugar, esqueça!

Esteja preparada para adaptar a casa aos novos donos;

Aceite que a partir do momento que um gato adentra sua casa, você passa a ser meramente um coadjuvante-inquilino.

Ainda assim, não troco os meus filhotes por NADA!