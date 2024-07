Posso contabilizar sem esforço os ossos que o seu corpo carrega e ergue, posso naufragar em suas olheiras tão fundas, posso sentir o peso de sua existência, clamando por misericórdia; eu só não posso salvar-te se ser salva não for o que você quer.

Ouço seu silêncio que grita estridente, vejo sua silhueta movimentar-se para o abismo numa junção de péssimas escolhas, sinto o sabor amargo de suas lágrimas e grito.

Grito para que volte, para que corra, que fuja pra longe. Grito para que grite! Que tente.

Fecho os meus olhos, posso sentir você se esvaindo por entre os meus dedos. Chamo o seu nome no vazio que ecoa por todos os compartimentos do meu coração. Você sabe que me tem, eu sempre estive aqui.

Seguro sua mão tão forte que eu tenho medo de ferir o que já está ferido. Mas não a solto, nem mesmo por frações de segundo. Não desisto de você, de seus frutos.

Vejo a luz entrar por frestas na janela, corro em direção contrária, em círculos. Caio ao chão, soluço, desmaio. Torno a consciência, a busco mais uma vez. Você não me vê? Você não me sente? Não está aqui?

Você tem medo,

eu sei.

Tenho medo também.