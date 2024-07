Transparência ativa

Cada gota conta, cada sopro vem, cada momento nesses instantes são preciosos, não sabemos quando de novo estaremos do mesmo jeito. A cada banho com essa água é diferente, em olhares se vêem muitas coisas, sensações de liberdade, alegria, fraternidade, humanidade, desapego e muitas outras coisas vem com ela. Saber que a vida em certas horas é como a chuva é importante, em momento temos que nos aproveitarmos das chances que nos dão e compartilhar com as pessoas certas. Quem está contigo por quê quer está em uma chuva, essas tem uma carta de credibilidade imensa, tenho amigos que estavam e estão até hoje em "chuvas" até mesmo piores que as de antes. Saber lidar com a chuva lhe faz saber a importância de saber assumir e deixar as coisas na hora certa e também tirar de você esse "controle" que nós todos temos e queremos para podermos viver sem surpresas. Viver deve ser isso, saber receber as coisas e desfrutar daquilo na hora exata e nunca sozinho.