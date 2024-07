O que equivale a um mol de sentimentos? Eu não faço ideia de como faço para provar a fidedignidade do que sinto por você.

Exclamo mesmo em meio ao silêncio constrangedor que nos atormenta e me deixo devastar por tua presença insólita e fria, com a brisa da noite em meio a selva de pedras que nos cerca. Quem de nós vai deixar de lado o orgulho, o medo e vai empenhar-se em calcular quanto vale um mol de nós?

Muitos são os mistérios, as indagações e as dúvidas que permeiam cada parte orgânica e inorgânica do meu corpo. Nem mesmo sei quem sou depois que você passou por mim. Me faz um favor, calcula aí vai, nem que seja a última vez, mas eu preciso saber: quanto vale um mol de nós?