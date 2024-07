Chá de poeta

Escrevo para ti todos as linhas e palavras que o universo podera me oferecer.

Será para sempre minha musa, aquela que irei oferecer todas as minhas intenções.

É contigo que quero comemorar todas as vitórias e é com você que quero superar as

minhas tristezas.

Tu sabes que guardo todas as mais belas palavras, exclusivamente para ti ofertar pela manhã, quando me surge com um olhar sereno e doce. Tão doce quanto chá de semente de baju.

Semente que cultivo dentro do meu peito de poeta, regando sempre com muito amor.

E ao sentar a mesa para o chá, fico a imaginar os teus olhinhos cintilantes ao ver que tudo que já escrevi em meus antigos devaneios foram para ti, mesmo sem saber que um dia eu seria completamente apaixonada por você!