Quando eu menos mereço é quando mais a espero e preciso de ti. Não espere que a minha partida seja o pedido pela sua estadia; sua presença é arte que grita.

É o seu riso frouxo que me leva e eleva, desfaz toda e qualquer fronteira, é a razão do início e do fim de todo o meu caos. Sua certeza faz com que eu me torne menos indeciso. Nós somos o errado que é certo.

Não quero idealizações já projetadas, quero construir algo nosso contigo.

Me trás as curvas do seu corpo, me beija na chuva, a esquento perante a lua. Crua e nua, meu desejo pelo seu gosto é certo.

Manejo os movimentos do seu corpo, sua pele é como seda e queima.

Duvida de toda palavra dita, de toda ação não feita, até se o sol se faz pelo dia. Duvida do certo, e do errado. Duvida de mim, de si, de nós. Mas no amor... ah, o amor!

No amor ela acredita e confia.