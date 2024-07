Foto: Carlus Campos Jornal do Leitor 3007

Já transformei muita coisa em versos, muitos sentimentos em palavras, muitas dores sujeitas por pessoas em inspiração, já transformei amores em milhares de textos, já transformei sentimentos não correspondido em trecho de frases, já transformei muita dor em forma de palavras, já transformei muitos sentimentos, em recordação em palavras.

Eu já fiz muitos textos sobre meus sentimentos, em versos, trechos e palavras, pois foi através dos versos que eu soube expressar toda a minha dor de coisas que um dia eu já senti por alguém, dores que só sabe quem um dia já passou, dores que na hora deu, mais com o tempo voou, eu já gostei de muitas garotas, isso é um fato! Mas foi 2 anos atrás, que eu soube expressar toda as minhas desilusões, amores não correspondidos em textos, que possivelmente daria um lindo livro.

Eu já transformei em um poema meus sentimentos, igual como todos os outros que acabavam virando texto. Eu não sei vocês, meu leitores, mas eu espero que um dia apareça de fato um amor, que não me cause dor ou desilusão, mas de fato sim, traga-me todas as sensações que um dia eu sempre sonhei em sentir e escrever todos eles ao lado do meu amor, pra escrever em versos e textos tudo que eu sinto, pela minha inspiração de cada verso de meus textos, igual como era Rita Lee, para seu amado sua inspiração para suas músicas.