Mulheres de aço

Século 21, ideias livres, aceitação, inclusão, respeito, "toda forma de amor é válida" diziam eles, "as mulheres são iguais aos homens" diziam eles, mas a realidade era diferente, meninas sendo julgadas más por usarem o que tem vontade, "piranha", "merece passar por isso" , "provocou agora aguenta", "se apanhou foi porque mereceu" , até quando senhores do tempo, amantes do vento e da liberdade? Até quando nossos gritos de socorro e submissão vão ser ouvidos e ignorados nessa sociedade maquiada com a falsa igualdade nos dada, falo pela voz da mulher abusada, morta, calada, ameaçada, injustiçada, falo pela voz de milhões de vítimas aniquiladas , mulheres merecem respeito, andar na rua sem medo, arte das vestes é estilo, direito, e não nociva e venenosa como o preconceito.