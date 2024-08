Lapso temporal

Em que momento a gente percebe que o tempo passa tão rápido? Eu não consigo identificar o momento em que comecei a gostar de beber café. Ou que eu realmente entendi que não iria virar uma surfista. Ou que as minhas coleções de livros mudaram tanto. Como assim os meus amores infantis já passaram? Como assim próximo ano eu faço 18 anos?

Eu me lembro de uma menina que teve que crescer muito rápido. Uma menina cheia de vida. Uma criança. Que sonhava em ser surfista porque sempre amou o mar. Amorosa, doce, tímida. Ela e eu somos a mesma pessoa com lapsos temporais, experiências e aprendizados diferentes.

E agora, o que me resta, são as promessas que me fiz. E que por ela, nunca vou parar de lutar.