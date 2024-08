A gente não é mais a gente

O maior erro que eu fiz foi deixar a gente voltar. Foi me deixar levar pelas tuas mentiras e manipulações. Então, o resto dessas semanas vão se resumir a isso mesmo: a esperar um derrapão para acabar. Esperar o mínimo do teu pé no abismo.

E eu não sei o que é pior: se é escutar o "Solteiro Forçado" da Ana Castela ou o "Como é Que A Gente Fica" do Henrique e Juliano. Então, fiquemos com o funk, que é a quase reunião de tudo com um ritmo eletrizante.

Amor, como é que eu vou dizer que acabou? Que tudo o que eu sinto por ti pode ser curado numa terapia ou numa sessão de 3 choros por uma semana? Ai,meu bem. Ainda bem que você não vai ler esse texto. Ou se eu tiver a sorte ou azar, que leia. Mas saiba que eu sempre vou amar você. Só que não dá mais, sabe? A gente prometeu sempre ser amigo. E eu acho que sempre foi melhor assim.