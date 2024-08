Caminhar com o tempo

Nos acostumamos com a rotina, e mesmo que ela não seja boa, viver no costume é menos assustador do que ir de encontro ao desconhecido. Mas vale a pena fazer o que sempre fizemos, sabendo que teremos apenas o que sempre tivemos?

Estar na zona de conforto e buscar segurança o tempo todo pode ser de fato seguro, mas não te mostra nem oferece nada além desse trecho limitado. As vezes "arriscar" é se permitir não ter o controle de tudo e deixar que chegue aquilo que só existe fora do limite que o conforto te coloca. Não é sobre ir com pressa, é sobre entender que você vai precisar colocar o pé e nem sempre vai saber todos os passos que vai trilhar: o caminho surpreende.