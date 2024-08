Streaming: revolução teledramatúrgica

O universo das telenovelas muda-se de forma marcante com a ascensão do on-demand, desde 2021 com "Verdades Secretas 2", que inaugurou esse novo capítulo ao ser exibida exclusivamente no Globoplay. Com narrativas ousadas e a liberdade criativa que o formato oferece, "Todas as Flores", do Globoplay, consolidou o formato no digital.

O impacto é global, com a Netflix trazendo "Pedaço de Mim" à vida e o remake de "Dona Beija", em produção pelo HBO Max, revelando o desejo de internacionalizar esse produto tão brasileiro. A narrativa se redefine contando histórias com experiências interativas e rompendo barreiras temporais e geográficas. Com novas conexões entre o tradicional e o contemporâneo, permanece vivo um dos formatos mais queridos do pais.