Foto: CARLUS CAMPOS 2708educacao

Dani olhava as papoulas que cresciam no campo, seus cabelos curtos esvoaçavam pelo vento misturando seu cheiro com o aroma inebriante das flores. Seu olhar penetrante admirava a beleza das flores, suas pétalas rubras aprisionavam e suas delicadezas induziam ao toque, escondendo o veneno que vicia e fere, que tranquiliza e mata. Luís, intrigado, foi atrás de Dani, que contemplava as flores em um olhar cego, balançando as missangas de seu colar com uma delicadeza compulsória, Luís tocou em seu ombro, e ela virou-se, olhou nos olhos de Luís, e quase como em uma alusão, paralisou o garoto, como em um abraço, como nas empadas da Aurora, os olhos de Dani brilhavam nos óculos e com uma força coercitiva, invadiu as artérias de Luís, envenenando-o, como as papoulas, a arritmia se contrapôs a parada, três segundos viraram séculos. Luís adquiriu o pior dos egoísmos e Dani apenas sorriu, olhou o relógio e partiu, com os cabelos ao vento, e Luís, ficou com o veneno das flores e o egoísmo no peito olhando as

doces papoulas.