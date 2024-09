Tecnologia destrutiva

A perda da capacidade de atenção devido à exposição excessiva às telas digitais é um problema urgente e negligenciado, já que seus efeitos são mais visíveis a longo prazo. Com o aumento do tempo de tela, os indivíduos estão cada vez mais dependentes de estímulos e sentem a necessidade de consumir materiais digitais com frequência. Isso gera uma aceleração do pensamento e uma perda da capacidade contemplativa do indivíduo, o que contribui para o aumento alarmante das taxas de ansiedade e depressão. Sem contemplação, não há reflexão. Sem reflexão, não há espaço para discutir formas de transformar a realidade. Como as próximas gerações buscarão soluções para melhorar o mundo se estão focadas na maior parte do tempo em aplicativos que visam à distração permanente de seus usuários?