A coordenadora injustiçada

-Menina, a conversa que está rolando na escola é que a Dúbia, depois que assumiu a coordenação, esqueceu que um dia foi professora.

-Normal, eu mesma resolvi ser coordenadora porque não aguentava mais lecionar.

-E eu, que nunca dei aula?

-Pior foi o Caio, que literalmente caiu de paraquedas no cargo. Só está lá por indicação. Não tem o menor talento para coordenação.

-Vixe, aí é pau mandado da secretaria de educação. Vai arrumar confusão com a equipe.

-É, se não conquistar a simpatia dos professores, o bicho pega. Não vai ter apoio.

-Mexer com os professores é fácil. Eles têm que fazer o trabalho deles de qualquer jeito. Pior são os alunos que tiram a gente do sério.

-Pois eu prefiro lidar com alunos e professores do que atender os pais. Cada uma

que a gente tem que ouvir!

-Olha, eu acho que vocês reclamam demais porque já estão há muito tempo no cargo. Estou chegando agora com todo o gás, cheia de planos e sonhos, mas também muito determinada. Não vou ficar fazendo papéis burocráticos nem apagar os incêndios da escola. Quero fazer um lindo trabalho pedagógico, tocar e acompanhar vários projetos. Fazer a diferença no mundo!

-Ah, coitada.

-Sonha, Alice.

-Sabe de nada, inocente.

-Eu conto ou vocês contam?