Te vi naquela tarde de domingo e lembrei daquela rua tão nossa.

Lembrei também dos momentos que já não são só meus,

E, como disse Tiê, das coisas que estão no velho diário (que nunca me pertenceu).

Na minha cama eu deito e me perco no pensamento que a sua partida deixou.

Quem sabe a culpa foi minha, talvez sua

(mas, isso nunca me interessou).

Se pá foi erro da minha parte, ou falta da

tua maturidade.

E, igual quando compartilhamos segredos, não consegui dormir, e sei que isso não é coisa

da idade.

O normal da idade é sonhar, pensar alto, voar até o Sol, sabe?

Mas, como Ícaro, você cortou minhas asas, e ao cair, me deixou só.

A minha visão embaçou, a cabeça doeu.

A montanha russa parou e a insônia bateu.

A insônia já é amiga, companheira de uma longa viagem.

Como um despertador insistente, me mantém acordado, lembrando do teu nome.

Teu nome ecoa na minha boca e já são 4 da manhã. Ainda volto pro meu ciclo automático.

Deito e levanto, já levantado, deito. Se tornou rotina. Mas, isso já nem importa mais.

Ela me mata com o teu amor, me afoga.

Ela me afoba e me mata no peito. Mas, já são 5:30 da manhã... O teu horário de sair de fininho da cama e me preparar aquele café.

Você não está aqui e eu tenho que terminar o texto com aquelas frases que tu sabe que

eu escrevo.

Mas, sei lá, sinto sua falta, sinto bem no meio do peito. O resto é ódio. Mas, boa parte

É saudade (e insônia) que é da tua parte e arde aqui dentro.