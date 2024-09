O fogo e o silêncio

Foto: carlus campos 2409educacao.jpg

É triste ver o que o homem está fazendo com as nossas riquezas naturais em nome do dinheiro e do poder. É triste ver o fogo consumindo o verde, os bichos, o céu azul e se aproximando das casas, das pessoas. É triste pensar que muito provavelmente não haverá consequências maiores, que talvez não encontrem responsáveis para serem responsabilizados e que muitas pessoas perderão suas casas, dinheiro e pior, vidas, como tantas já perderam.

É triste que o país esteja entrando em colapso pelos nossos excessos e que não haja comoção devida e a altura como urge a necessidade de que haja. É triste que os países se juntem em prol de guerras, mas não de planos de salvação. É triste que demonstrações de afeto, de fé causem alarde maior do que a vida se esvaindo por entre os dedos daqueles que a boca escorre veneno e os dedos procuram freneticamente o ouro, mesmo sujos de sangue - às vezes, principalmente por isso.

É triste que a política se concentre nas falhas do outro lado, mas não nas próprias e busque melhorias, mudanças. É triste que o ego seja uma arma de peso e a vaidade seja maior do que tudo porque o resultado dessa junção é o que a tevê vem nos ilustrando e ninguém parece se dar ao luxo de perceber.

E pior, perceber para fazer o quê? Como? De que forma? A ignorância às vezes é uma benção e isso é preciso ser admitido, mas até que ponto? Até quando o nosso silêncio vai ser conivente e até quando resistiremos silenciosamente, até virarmos pó e não haver nem mesmo cinzas para interromper o silêncio que tudo vê e nada diz? Até quando o grito será contido?

Haverá tempo?