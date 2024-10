O céu está coberto de nuvens escuras, o clima é gélido mesmo em seus 32° e as ruas parecem cheias de um enorme vácuo.

Há senhores com as suas cabeças brancas, há senhores com os seus bigodes recém feitos, há senhores em suas bicicletas. Há senhores com os seus shorts pelos joelhos, há senhores com entusiasmo pelos seus respectivos times de futebol. Há senhores com o seu perfil corpóreo, com o seu cabelo ralo e com a sua voz. Há senhores e senhores, mas não há você.

Precisei parar de esperar por você e me fazer entender que você não recebeu um bilhete de volta, que retornar não era opcional.

Você partiu e me partiu.

A falta de respostas é o que me deixa atordoada, fora do eixo e de órbita. A minha única certeza é de nunca ter certeza sobre o porquê. Me sinto exausta em um nível do qual não sou mais capaz de sentir raiva.

Os dias passam pesados e me esmagam.

A sua partida violenta me agrediu de forma que me deixou irreconhecível. A violência foi como uma bala que me atingiu na cabeça. Eu fui encurralada, amarrada e espancada covardemente por todos os lados. Caí numa emboscada, logo eu, debilitada.

Eu estava lá, sozinha.

O meu corpo sem vida foi jogado como se eu não fosse nada, no máximo algum entulho que seria encontrado por algum curioso. O laranja cobria o meu íntimo, mas não os hematomas, as minhas marcas e dores.

O sangue era a prova de que a minha vida me fora roubada. A brutalidade do homem é brutal.

Foi à mim, entende? Eu vi, eu estava lá.

Senti e sinto.