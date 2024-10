Naquela noite

lá em casa

eu comia bolo.

Naquela noite

lá em Gaza

o povo comia bomba.

Insanamente eu comia bolo,

inocentemente o povo comia bomba.

No meu garfo eu espetava

os PEDAÇOS de bolo.

Na gafe dos poderosos

eles espetavam a vida em pedaços.

Naquela noite

lá em casa

eu me sentia bobo.

Naquela noite

lá em Gaza

o povo sentia bomba.

Insanamente eu pensava em bomba,

inocentemente o povo esperava bolo.

Achei uma grande injustiça

no meio do caminho do meu paladar

tinha um bolo;

No meio do caminho daquele povo

tinha uma bomba.

Envergonhadamente eu desisti do bolo

desavergonhadamente os donos do poder

não desistiram da bomba.

Naquela noite lá em casa

eu desisti do bolo.

Naquela noite

lá em Gaza

ninguém desistiu da bomba.