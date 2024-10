Dentro de mim tem-se um coração acelerado, talvez seja por acaso do nosso caso, da nossa fervura, da sua temperatura.

Você sabe que juntos, em públicos, somos amigos, mas nos escondidos, você sabe que é diferente. Você vem com a sua boca quente, sobre a minha, a intensidade vai aumentando e nosso beijo fica mais intenso, sobre o relento a cada intensidade você vai, e me arranha, me acanha, me deixa alucinado, me deixa por entregar no seu afago.

Você é intensa e ao mesmo tempo perigosa, seu olhar malicioso, me mostra o quão incrível você é, pois você é um universo não totalmente explorado, que no afago encanta, e que ainda apresenta, que ainda tem muito o que mostrar, com a sua beleza pura, por ser tão linda, igual o céu pela manhã, e praticamente um verso de um texto que fala sobre relações conjugais, ou como aqueles romances proibido, que vemos nos filmes.

Garota, você sabe que, eu e você é só apenas amizade, mas você sabe que com toda a nossa intensidade é difícil ficar só nesse relento, que chamamos de mais pura, e sincera amizade.

Somos bons e dois amigos que nos escondido, se entregam por completo, pois juntos formamos um grande e lindo e singelo universo.