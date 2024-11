É tão estranho ao me ver na memória, no condiz do lado da essência que me fez relembrar muitas coisas, que por vez não foram boas, na verdade não me lembro de quase nada daquela época, apenas dos momentos bons com os meus que até hoje estão comigo.

Mas, aquela foto me fez lembrar de uma grande trajetória que foi forjada, moldada e batalhada pra se fazer, pois hoje em dia, é foda. Talvez eu tenha virado inspiração pra alguém, não sei, espero que sim ou quem sabe, espero um dia.

Pois, quem vê até pensa que foi fácil naquela época, mas não foi, de várias vezes me virei sozinho ou com meu amigo, de sangue, de família, que sempre estava lá se eu arrumasse uma briga. Que doideira meus leitores, vendo meu passado, que eu deixei uma flor e enterrado mas NUNCA ME ESQUECI O QUE ELE UM DIA ME ENSINOU.