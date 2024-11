Nos surpreende sem ser para nós

Foto: carlus campos 1211educacao.jpg

Assistimos cada situação que nos surpreende sem nem ser pra nós. Era início da manhã de quinta-feira, eu estava em uma condução a caminho do trabalho, quando chego ao destino o motorista, um senhor muito do simpático, pede um momento, adentra o ônibus e informa que era aniversário de uma das passageiras, em seguida, pediu para que cantássemos parabéns para a mesma. Eu, que já havia levantado com pressa para descer, voltei uns bancos atrás e sentei para rir e apreciar aquela demonstração de afeto tão simples, mas cheia de significado. Depois dos parabéns para a adolescente, escorpiana, do dia, segui com o semblante de: assistimos a cada situação que nos surpreende sem nem ser pra nós. Naquele dia, ao presenciar aquele ato, recarreguei a bateria para viver mais um dia nessa selva de pedra chamada vida.