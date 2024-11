Talvez a supressão, a solenidade da calamidade do afago, do abraço, do Masso de que os sentimentos é por ventura, uma coisa linda, uma coisa complexa, que poucos entendem, pois nem todos sabem de fato o que é o amor, muitos poucos entenderam o que esse sentimento é, de que fato um gume, um supérfluo, um escrúpulo do perplexo diante dos nossos olhos que enxergam a emoção, pois primeiro antes de beijar a boca os olhos já fazem isso muito antes do que você imagina.

Talvez, oh meu bem, a gente já tenha feito isso antes, por isso que eu não consigo, pra te ser sincero, tirá-la da mente, pois lembrar-me de ti, é notório, pois como esquecer os teus olhos, o teu olhar, que codifica você, que esconde a sua aura essência, que me gusta mucho, pois você é de uma forma, uma obra de arte, que escarpale não fez.