Os gigantes dos anos 90 não estão mais na telinha

Foto: CARLUS CAMPOS 1911educacao_2

Xuxa, Angélica, Faustão, Silvio Santos, Gilberto Barros, Sérgio Mallandro, Márcio Garcia e Simony, ícones dos programas de auditório inesquecíveis nos anos 90. Hoje, ausentes da TV aberta brasileira, eles nos fazem questionar: até onde vai essa transformação televisiva? A TV atual deixa para trás artistas e formatos que marcaram gerações e atua produzindo um volume de conteúdo nunca visto antes para disponibilizar no streaming.

Com o surgimento de novos rostos e programas, restam-nos preservar as lembranças de uma época em que os principais programas eram ao vivo e capturavam as expressões mais genuínas do ser humano e refletimos sobre o futuro do veículo de comunicação tão querido pelo público brasileiro.