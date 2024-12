Foto: CARLUS CAMPOS 0312educacao

A profundeza do oceano do seu nome me fez me jogar de um jeito que só quem sabe nadar pode experimentar.

Pulei três vezes da ponte por você, mas cada vez que pulava

me sentia mais vivo,

pois foi o mar do seu sorriso que me fez não sentir frio.

Seu francês é perfeito,

mas tenho que confessar

que você conversa melhor

com o Brasil.

Sereia do asfalto,

pés que nadam no mar do poço,

draga da rua, fome de viver,

coragem de se botar no mundo,

essa é você.

Oceane,

seu sorriso fez o Brasil gritar mais alto.

Fortaleza abre espaço

para em teus braços ser.

A capital escolhida,

acolhida dentro do seu querer.

Você se faz presente aqui,

dentro do universo

da universidade,

dança fora dela,

samba em seu chão espinhoso,

deita no seu mar de flores,

pisa no subverso e faz verso

no falar português.

Contigo aprendo,

Contigo me entendo.

Teus ouvidos são

minha segurança.

Me ensina a falar,

me ensina a andar,

me ensina a viver,

me ensina a sentir,

me ensina a viver,

me ensina a viver,

me ensina a viver.

Depois que te conheci,

eu prometi para mim

que por mim e por você,

eu vou viver de Fortaleza

à Paris, na síntese dos

nossos nascimentos.

"Dans mon ilê" é o dicionário, diário da paixão de Adão e Eva que evoca no meu sera

vontade de mais uma

vez viver.

Pela volta do seu ser

perto do meu querer.

Que a Torre Eiffel e a Iracema

Algum outro dia se reencontrem, pois, neste momento,

montarei a ponte de meu coração para o seu coração em francês, não sei dizer.

Assim como a minha falta de palavras na sua língua, em português também acabaram.

Leve contigo todo o Brasil,

leve contigo toda a Fortaleza,

sinta que aqui é Fortaleza

para a sua loucura acontecer

"Je t'aime" para sempre.

Presentemente, no meu coração, você vai viver.