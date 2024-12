Reconhecimento às avessas

Há 32 anos, um grande passo para a inclusão social foi tomado mundialmente quando a ONU tornou o dia 3 de dezembro o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. No Brasil, este reconhecimento no papel não reflete em medidas assertivas, uma vez que não existe nos prédios públicos acessibilidade e meios de atendimento que promovam a equidade.

Fora isso, existe uma calamidade no sistema de educação brasileiro, o qual não possui um acompanhamento neurológico e psicológico capaz de criar uma rede de identificação e cuidado de crianças neurodivergentes. Será que daqui a três décadas poderemos comemorar a superação destas mazelas ou lamentaremos, novamente, a ineficiência governamental em não promover uma vida digna a todos brasileiros?