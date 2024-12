Me encontro em eterno pensamento. De tanto pensar, penso muito sobre o pensar. Penso sobre o que já pensei, penso no que estou pensando e penso no que ainda hei de pensar. Entro em espiral, me afogo em mim enquanto me submeto na hipótese do pensar do outro. Tanto penso no que penso e no que pensam, que o pensar me perde significado. Penso, penso, penso... e caio. O futuro é presente, o presente, faltante e o passado, lembrete. Assim, dilui-se minha linha temporal em lembranças misturadas, com um traçado imaginário, favorecendo os contras ao invés dos prós. Deságuo assim num negativismo infinito, me forço a nadar para sair da inércia. Chego à superfície e por instantes não penso mais tanto assim. Sobrevivo, mas já certa da volta da iminência do ciclo do pensamento.