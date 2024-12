A busca inabalável de querer

Foto: carlus campos 1012educacao.jpg

Justificar o motivo de tudo. Fazia um tempo que eu não me sentia tão pra baixo, acho que "pra baixo" não é a expressão mais adequada, creio que seja mais esgotamento mesmo feat frustração.

Exemplo, a disposição da semana passada em comparação a desta está nas cucuias, e aí a frustração do tamanho de uma avalanche, que esmaga e esgota. O processo terapêutico tem me ajudado a lidar com essa montanha-russa de sentimentos, mas ainda assim eis me aqui, tirando energia de onde não tenho para acalmar minha cabeça, pois não estou nem um pouco afim de ir à academia.

Tentei fazer um café e o dito-cujo queimou em parte, é brincadeira, me desce mais uma dose de frustração aí, faz favor. Respira fundo, faz aquele coque à la Violet Baudelaire e tenta um novo café.

Cá estou, abancada com olhos fixos para a chaleira mesminho criança quando recebe presente.

Tem dias que só no outro mesmo, né assim que diz aquela frase feita? É o que tem pra hoje