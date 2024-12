A Fala e a mente

Sentado na cadeira minhas pernas balançavam em atividade, muita atividade. Me aquecia com as mãos mas não funcionava, minha mente trabalhava, "tá frio aqui né", me perguntei, escrevia rasuras sem fim, linhas tortas de pensamentos inacabados, então meu coração começou a pular, o frio tava mexendo comigo, coração batia forte, mente agitada, tomei minha pílula, "agora eu funciono", formulei minha frase, funcionou, mas minhas pernas agora pulavam, frio grande, intenso, será q vou conseguir andar? Ter forças pra me levantar? Claro que sim, oras, elas estão pulando. "Se aproxime", chamou o grande ditador, eu estava pronto, mas o frio me consumia, minhas pernas andavam afinal, mas meu coração continuava a galopes, agora com as pílulas minha mente centrada errava em foco, mas minha alma fugira do corpo, minha mente focada preferiu se agarrar aos galopes do coração, bati no microfone, mãos trêmulas…de frio… olhei pro homem de vermelho e velho a minha frente, puro orgulho, sua riqueza era vasta e eu era jovem. Então falei, mas estava com frio, minha mente me deixou na mão, a frase perfeccionistamente criada se embaralhou em sons, e o rei sorriu, e riu e me mandou pra fora de pernas tremendo. Fora as pílulas?, eu pensei, ou minha prolixidade? ou o frio? No fim não fora nenhum, mas sim o orgulho do rei, que achava que seu tesouro era o maior e não cabia o meu acréscimo, então se fez em desdém, e no fim de tudo se acabou em si, sozinho com usa riqueza que agora não valia mais como antes.