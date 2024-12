Abordagem policial

O procedimento de abordagem é um busca por possíveis crimes o que atualmente tem causado uma revolta na população, pois as abordagens são feitas em cidadãos inocentes e as vezes acaba sendo até mesmo agressiva e coloca a vida do cidadão e do policial em risco, mas, o verdadeiro motivo da grande revolta é que polícias fazem vistorias em jovens de periferia que não comentem crimes e a população reclama por não fazerem vistorias em quem realmente é criminoso, mas é aí que fica a questão. Como o policial irá saber quem é traficante de drogas e quem é o jovem atleta e estudante? Reclamam da falta de policiamento nas ruas mas não aceitam o trabalho do policial. A abordagem pode resultar em prisão, em apreensão da pessoas ou algum objeto ou uma simples advertência ou orientação.