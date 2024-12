Foto: CARLUS CAMPOS 1712EDUCAÇÃO

Contagem regressiva, champanhes estouram, fogos de artifício, abraços, desejos de coisas boas. Ressaca. IPTU, IPVA, material escolar. Máscaras, marchinhas, baile, mela-mela, chuva. Vinho, pão de coco, peixe, ovos de chocolate, coelhinho. Jesus ressuscitou? Rosas e presentes (panela este ano não!). Fogueira, quadrilha, forró, propagandas com um forçado sotaque caipira. Sol, praia, descanso, trânsito livre. Retorno. Dia do estudante é feriado? Segundo domingo, agora é dia da família. Cuca, Boto cor-de-rosa, Mula sem-cabeça, Perna Cabeluda, vamos manter vivas as tradições! Desfile cívico, verde, amarelo, de um povo heróico, o brado retumbante. Brinquedos e brincadeiras, Pa Pé Pio, mas o feriado é da padroeira do Brasil. Pra ganhar presente diz que ainda é criança! Velas e flores no cemitério. A república foi proclamada. Quem liga? Agora temos a Consciência Negra. Luzes presentes, árvore iluminada, Papai Noel, Noite Feliz. Jesus nasceu para nos salvar. Contagem regressiva, champanhes estouram, fogos de artifício.