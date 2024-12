Sobre sentir. Crescemos e muitas coisas mudam, felicidades mudam, prazeres mudam, tristezas, medos mudam, mas ainda em algum lugar de nós é o mesmo, algo da gente criança que levamos até nossos últimos dias, pela mais boba de fazer ou até mais complicada em concluir.

Tenho medo de perder a ansiedade, deixar de me importar com coisas "bobas" do meu eu adulto e de pouco a pouco deixar de brincar com a minha criança. Ficar feliz por ir em algum lugar amanhã ou ver simples pessoas que me completam. Por muitos momentos da minha vida saio apenas para ficar entre as pessoas que eu gosto e assim fico cheio de vida novamente. Não vou deixar de fazer coisas que completam minha alma e minha vida por conta da seriedade do amanhã.